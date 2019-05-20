Otomobilin çarptığı yaya öldü, araç hurdaya döndü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Karayağlı (72), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ethem Karayağlı yolun karşısına geçmek isterken Sabahattin Ay (19) yönetimindeki 46 ABL 724 plakalı otomobil çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, Karayağlı ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ethem Karayağlı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabahatin Ay, polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI



