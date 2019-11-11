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Otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 22:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alsancak istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen siyah bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut'a çarptı. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruldu. Turgut ile beraber karşıya geçen bir kişi ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Turgut'u ambulansa alarak Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sezgin Turgut'un karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, meydana gelen trafik kazası bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sezgin Turgut yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alsancak istikametinden gelen siyah bir otomobil çarpıyor. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruluyor. Kaza anında Turgut'un yanında bulunan kişi şans eseri kazayı yara almadan atlatıyor. Daha sonra otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için Turgut'un yanına geliyor.

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