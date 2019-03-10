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Otomobilin çarptığı yaya, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Selim Kılıç (83), yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Selim Kılıç (83), yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Cerrah Caddesi'nde meydana geldi. İmdat Savaş yönetimindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Kılıç’a çarptı. Kanlar içinde kalan Kılıç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü İmdat Savaş ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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