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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandıOtomobilin çarptığı yaya yaralandıOtomobilin çarptığı yaya yaralandı

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