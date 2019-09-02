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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Erzincan’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Erzincan merkez Fevzipasa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Erzincan’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Erzincan merkez Fevzipasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kara’ya trafikte seyir halindeki 61 ND 730 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin ön camı patlarken çarpmanın etkisiyle Mahmut Kara savruldu.
Yaralanan Mahmut Kara olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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