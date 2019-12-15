Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan N. idaresindeki 16 F 0533 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan F. E.’ye çarptı. Meydana gelen kazada F. E yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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