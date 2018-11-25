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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli yaşamını yitirdi

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli'nin Çameli ilçesinin kırsal Cevizli Mahallesi'nden geçen Çameli- Fethiye Karayolu'nda meydana geldi. Çameli'nden Fethiye yönüne giden Mustafa Elcim'in kullandığı 07 EZP 62 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş'a çarptı. Ağır yaralanan Çağdaş, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağdaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Elcim'i gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Elcim, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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