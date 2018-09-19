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Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, otomobilin çarpması sonucu devrilen direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, otomobilin çarpması sonucu devrilen direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, geçen pazartesi İnegöl'de Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökçehan U., 16 BEA 98 plakalı otomobili ile hareket halindeyken, yola bir köpek fırladı. Gökçehan U., köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, bu sırada araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın şiddetiyle eğilen direk ise saniyeler sonra devrildi. Kazanın ardından yoldan geçen bir kişi, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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