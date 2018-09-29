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Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bir yaya, refüje çıkan otomobilin devirdiği aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bir yaya, refüje çıkan otomobilin devirdiği aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar halk otobüsü kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi. Yerleşkede seyir halinde olan Feyzullah Ş. yönetimindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton aydınlatma direği devrildi. Tam o sırada yolun karşısına geçmekte olan bir yaya ise, direğin devrildiğini fark edince adımlarını hızlandırarak altında kalmaktan saniye farkı ile kurtuldu. Kaza anı, aracın arkasından gelen bir halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada Feyzullah Ş. ve yanındaki Suzan Ş., yaralanırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtulduOtomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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