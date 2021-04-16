Seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkardı, görenler hayrete düştü

Birçok gencin ilginç videoları paylaşmasıyla gündeme gelen Tik Tok uygulamasında, Antalya’dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürdü.

DİREKSİYONU ÇIKARDI, O ANLARI KAYDETTİ

Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi, videosunu da TikTok hesabında paylaştı.

Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

(İHA)

