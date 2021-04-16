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  4. Seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkardı, görenler hayrete düştü

Seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkardı, görenler hayrete düştü

16.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da rot balans çalışanının otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolundaki tehlikeli sürüşü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği o anları da Tik Tok hesabından paylaştı.

Birçok gencin ilginç videoları paylaşmasıyla gündeme gelen Tik Tok uygulamasında, Antalya’dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürdü.

DİREKSİYONU ÇIKARDI, O ANLARI KAYDETTİ

Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi, videosunu da TikTok hesabında paylaştı.

Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

(İHA)

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