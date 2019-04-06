HABER

Otomobilin durakta bekleyenlere çarpması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin, durakta bekleyenlere çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç ve çöp konteynerine çarptıktan sonra yolcu durağındaki Aynur Yardımcı, Hanim Arslan ve İbrahim Taşpınar'a çarptı.

Kazada yaralanan Yardımcı, Arslan ve Taşpınar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?
Gaziemir'de başkan seçilen Arda, 93 yıl sonra dedesinin koltuğuna oturacakGaziemir'de başkan seçilen Arda, 93 yıl sonra dedesinin koltuğuna oturacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Bulvarı Aynur Yardımcı durak otomobil

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.