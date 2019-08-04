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Otomobilin duvara çarpma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Otomobilin duvara çarpma anı güvenlik kamerasında

Karabük'te el freni çekilmeden park edilen otomobilin duvara çarpma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Parkı'nda 1 Ağustos'ta arkadaşını iş yerinde ziyarete giden Ertan Çakır, otomobilini el frenini çekmeden park etti.

Bir süre sonra geriye doğru hareket eden otomobil, rampa aşağı hızlanarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin rampa aşağı hızla geri gitmesi, park halindeki iki otobüsün yanından geçmesi ve yol kenarındaki duvara çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında sürücünün gürültü üzerine iş yerinden dışarı çıkıp aracını park ettiği yerde aradığı görülüyor.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilin el frenini tam çekmediğini söyledi.

Aracını park ettikten kısa süre sonra ses duyduğunu belirten Çakır, "Dışarı çıktım, baktım, aşağıda bir araba var. Yanına gittiğimde benim arabam olduğunu fark ettim. Arabamı aşağıda görünce çalındı ve ardından da kaza yapıldı diye düşündüm. Otomobilin içinde birisi olduğunu düşündüğüm için aracın kapısını açmadım. 155'i aradım. Polis ekipleri gelip güvenlik kamerasını incelediğinde çalınma olayının olmadığını, otomobilin kendiliğinden geri gittiğini gördük." diye konuştu.

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duvar Karabük otomobil

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