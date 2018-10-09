Otomobilin freni patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da park halindeyken freni boşalıp hareket eden otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 55 AOU 53 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu hareket etti. Ardından dışarıda evlerinin önünde oturan Şehri Mocuk (57) ile Zekiye Tanboğa'ya (74) çarptı. Çevredekiler tarafından olay yerine 112 sağlık ekibi çağırıldı. İkisi de ağır yaralanan Tanboğa, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mocuk ise Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Mocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tanboğa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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