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Otomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

 EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan otomobilde yapılan aramada, havalandırma boşlukları ile kaportasına gizlenmiş, 75 paket içinde 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulundu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan otomobilde yapılan aramada, havalandırma boşlukları ile kaportasına gizlenmiş, 75 paket içinde 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Irak uyruklu A.A.A.'nın kullandığı otomobil, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Otomobil, yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangara alındı. Burada dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramada, otomobilin motor kısmının üzerinde yer alan havalandırma boşluğu ile kaportaya gizlenmiş, 75 paket içerinden 36 kilo 812 gram eroin bulundu. Irak uyruklu sürücü A.A.A. gözaltına alındı. Sürücünün, gümrükten geçiş sırasında şüphe çekmemek amacıyla beraberinde eşi ve 2 çocuğunu alarak, seyahat ettiği belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlanan A.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Otomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulunduOtomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulunduOtomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulunduOtomobilin havalandırmasında 36 kilo eroin bulundu

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