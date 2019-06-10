Otomobilin her tarafından kaçak sigara çıktı

Adana’da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, tavan, koltuk altı, kapı kılıfları ve motor kısmına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, D-400 karayolunda bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramada tavan, koltuk altı, kapı kılıfları ve motor kısmında gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ayrıca otomobilin hava filtresi bölümünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

