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Otomobilin her yerinden sigara ve çay çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildi arama yaptı.

Adıyaman’da polis tarafından durdurulan bir otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildi arama yaptı. Sürücünün şüpheli tavırları nedeniyle otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Teyp yuvasından otomobilin göğüs bölgesine, torpido gözünden koltuk altlarına kadar gizlenen gümrük kaçağı 205 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Olayla ilgili M.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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