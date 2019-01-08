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Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:54 | Son Güncelleme

Antalya'da bir otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi - Otomobildeki 4 kişi tutuklandı

Antalya'da bir otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine zulalanmış 20 kilo 564 gram eroin bulundu.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aksu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Kendilerini aile gibi tanıtıp, kente tatile geldiklerini söyleyen 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilde dedektör köpeği "Yaman" arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesiyle otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi.

Otomobildeki S.B, N.B, H.G. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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