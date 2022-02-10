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  4. Otomobilin içinde diri diri yanacaklardı! Son anda böyle kurtuldular

Otomobilin içinde diri diri yanacaklardı! Son anda böyle kurtuldular

10.02.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobille seyahat eden 4 kişilik aile, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Nasır K.’nin kullandığı otomobil, içerisinde eşi ve 2 küçük çocuğu olduğu sırada seyir halindeyken aniden alev aldı. Motor kısmından yükselen alevler, otomobildekilerin yüzünü yaktı.

SON ANDA UZAKLAŞTILAR

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yolda duran sürücü, eşi ve çocuklarını çıkartıp otomobilden uzaklaştırdıktan sonra yan taraftaki şantiyeye giderek yardım istedi. Şantiyedeki yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında çevredekiler, otomobilin LPG’li olduğunu söyleyerek görevlileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken son anda kurtulan anne ve 2 çocuğu ise alevlerin yüzlerine etki etmesi nedeniyle hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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