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  4. Otomobilin içinden çıktı! Yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen bakın neymiş

Otomobilin içinden çıktı! Yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen bakın neymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin jantına giren 1,5 metre uzunluğundaki sürüngen, görenlere büyük panik yaşattı. Dehşete düşen otomobil sahibi, sürüngenin yılan olduğunu düşündü. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı.

Camiatik Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde otomobilini çalıştıran Didem Ö. hareket halindeyken gelen sesler üzerine aracını durdurup, lastikleri kontrol etti. Araç sahibi, jantların arasında ikiye bölünmüş 1,5 metre uzunluğunda bir sürüngene rastladı.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE!

İlk başta gördüğü canlıyı yılan zannedip, komşuları ve eşiyle birlikte dehşete düştüklerini ifade eden Didem Ö., daha sonra yaptığı araştırmada, hayvanın, nesli tükenmekte olan bir tür ‘oluklu kertenkele’ olduğunu ortaya çıkardı.

'KATUR KUTUR SESLER GELDİ'

Arabasıyla ilerlemeye başladığında ilginç sesler duyduğunu aktaran Didem Ö., arabaya bindikten sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Arabaya bindik, markete gidecektik, bir anda tekerlekten katur, kutur sesler geldi. Araçtan inip baktığımızda yaklaşık 1,5 metrelik sürüngeni yılan sandık ve çok korktuk. Tekerleğin jantına dolanmış vaziyette bulduk. Sonrasında araştırınca meğerse yılan değil de nesli tükenmekte olan bir tür oluklu kertenkele olduğunu öğrendik.”

'YILAN SANIP ÖLDÜRMEYİN'

'YILAN SANIP ÖLDÜRMEYİN'
Halk arasında ’kör yılan’ olarak tanınan ‘oluklu kertenkele’nin insanlara zarar vermediği ve çiftçi dostu uysal bir hayvan olduğu dile getirildi.
Duyarlılık örneği gösteren Didem Ö., ekosisteme faydası olduğunu belirttiği oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi gerektiğini ifade etti. (İHA)
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