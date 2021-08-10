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  4. Otomobilin içini elektrikli süpürgeyle temizlerken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Otomobilin içini elektrikli süpürgeyle temizlerken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

10.08.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin iç kısmını elektrikli süpürgeyle temizlediği sırada akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin içini elektrikli süpürgeyle temizlerken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaşayan Sakine Yavuz (55), park halindeki otomobilini temizlemek için evinin önüne geldi.

Otomobilin içini elektrikli süpürge ile temizlemek isteyen Yavuz, bu alana evinden uzatma kablosu çekti. Elektrikli süpürgenin fişini uzatma kablosuna takan Yavuz, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.

Yavuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

AA

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Rize
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