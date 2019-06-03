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Otomobilin kaldırımdaki gence çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde otomobilin kaldırımda bulunan çocuğa çarpması sonucu bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kadın sürücü G.Ö. (52) yönetimindeki 35 AU 3416 plakalı otomobil, başka bir araca yol vermek için kaldırıma doğru yanaşıyor. Bu sırada bir anda hızlanan otomobil, park halindeki motosiklete daha sonra da kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki B.T'ye çarpıyor.

Oğlunun yaralandığını gören annenin otomobili yumruklaması ve sürücüye tepki göstermesi de kameralarca kaydedildi.

Yaralanan çocuğun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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