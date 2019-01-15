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Otomobilin kazazedeye yardıma gidenlere çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı

Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere çarparak 2 kişinin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Salih G, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Özgür Özdemir'in kullandığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, 13 Ocak’ta, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma giden Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil çarpmıştı.

Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetmiş; Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir tedavi altına alınmıştı.

Alkollü olduğu olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Salih G. gözaltına alınmıştı.

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Konya otomobil sürücü trafik kazası tutuklama

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