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Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kütahya'da klimasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelerek kentteki bir alışveriş merkezinde uyuşturucu satışı yapacakları bilgisi üzerine C.B.A. (26) ile B.G.'yi (29) takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili alışveriş merkezinin otoparkında bulan ekipler, araçta yaptıkları aramada klimaya gizlenmiş satışa hazır 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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klima Kütahya operasyon uyuşturucu

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