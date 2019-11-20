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Otomobilin koltuğunu kirleten köpekleri, ikinci otomobil sahibi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 6 yıl önce sahiplendikleri köpeğin kirlettiği otomobillerinin koltuklarını temizletmek için oto yıkamacıya giden Kurtça çifti, iş yeri tarafından verilen çekiliş biletiyle otomobil kazandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 6 yıl önce sahiplendikleri köpeğin kirlettiği otomobillerinin koltuklarını temizletmek için oto yıkamacıya giden Kurtça çifti, iş yeri tarafından verilen çekiliş biletiyle otomobil kazandı.
Denizli'de rehber öğretmeni Halim Kurtça (35) ve Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olan eşi Mine Kurtça, 6 yıl önce yabani hayvan saldırısına uğrayan Terrier cinsi köpeği sahiplendi. Kurtça çifti, 'Bony' ismini verdikleri köpeği tedavi ettirip sağlığına kavuşturdu. Halim ve Mine Kurtça'nın yanlarından ayırmadığı sevimli köpek, ailenin bir üyesi haline geldi. Kurtça çifti, geçtiğimiz Ağustos ayında tatil için köpekleri 'Bony' ile birlikte Aydın'a gitti. Dönüş yolunda otomobillerinin koltuğu, köpeğin kirli patileri nedeniyle lekelendi. Denizli'ye dönen çift, otomobillerini temizletmek için Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Mustafa Yılmaz'a ait oto yıkamacıya girdi. Otomobillerinin içini ve dışını temizleten çifte, oto yıkama tarafından düzenlenecek olan 'otomobil' ödüllü için çekiliş bileti verildi. İş yeri tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte, 7 bin kişi arasından otomobil, Kurtça çiftine çıktı. Talihli çift, çekilişin ardından büyük sevinç yaşadı.
'KOLTUK TEMİZLETMEK İÇİN GELMİŞTİK, ARABA KAZANDIK'
Mine Kurtça, 6 yıl önce sansar saldırısına uğrayan Bony'i sosyal medyada bir ilanda gördüklerini, kötü durumda olan köpeği tedavi ettirip sahiplendiklerini söyledi. Bony'nin hayatlarına birçok şans getirdiğini kaydeden Kurtça, "Bu şanslardan birisi de bu araba oldu. Buraya gelme sebebimiz yaz tatilinde köpeğimizin koltuklarımızı kirletmesiydi. Koltuk temizletmek için buraya gelmiştik. Sonrasında verilen biletle çekilişe katıldık. Araba kazandık. Ödül bize çıktığı için çok sevindik. Bony'nin hayatımızda olması ve bu anının hep birlikte yaşanması bizim için çok önemliydi. Hayatta ne istiyorsanız onu vermelisiniz. Sevgi istiyorsanız sevgi vermelisiniz. Bunlar karşılıksız olmalı. Sonrasında zaten bunun çok daha fazlası size geliyor. Biz bunu Bony örneğinde canlı olarak yaşadık" dedi. İnsanların her canlıya duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini kaydeden Kurtça, kazandıkları otomobili satmayacaklarını kullanacaklarını söyledi.
'BONY'NİN ŞANSINA OTOMOBİL BİZE ÇIKTI'
Halim Kurtça ise otomobil almak için ya da çekilişe katılmak için aracı yıkatmadıklarını belirterek, "Bize çıkar diye hiç düşünmemiştim. Şans bize güldü. Bony'nin şansına otomobil bize çıktı. Biz hala şaşkınız, ikinci arabamızın sahibi olduk" diye konuştu. Oto yıkama firması sahibi Mustafa Yılmaz da, iş yerlerinin 5'inci yılına özel bir kampanya yaptıklarını, 0 kilometre bir otomobili, aracını yıkatan bir talihliye vermek istediklerini söyledi. Yılmaz, otomobilin 7 bin kişinin içinden hayvansever bir aileye çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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