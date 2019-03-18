Otomobilin koltuk döşemesine gizlenen 39 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde koltuk döşemelerine gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde 39 kilo eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



