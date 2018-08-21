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Otomobilin köprüden düşmesini bariyer engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün bariyerlerine çarptı.

Otomobilin köprüden düşmesini bariyer engelledi

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobilin köprüden düşmesini bariyerler engellerken, 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-650 Karayolu'nun Arifiye Adliye Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KB 5908 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak metrelerce sürüklendi. Otomobilin köprüden düşmesine bariyerler engel oldu. Köprüde asılı kalan araçtaki 4 kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Otomobil çekici ile köprünün korkuluklarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Otomobilin köprüden düşmesini bariyer engellediOtomobilin köprüden düşmesini bariyer engellediOtomobilin köprüden düşmesini bariyer engelledi

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