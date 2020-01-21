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  4. Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı

Otomobilin kornasından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüphelinin tutuklandığı operasyonda otomobilin kornasından çıkan esrar şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 uyuşturucu taciri ile uyuşturucu kullanan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri, metruk yapılar ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 961 gram toz ve kubar esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 190 adet Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, esrar tohumu, eroin, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrarların bir kısmı ise narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin korna kısmından çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti, 12 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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