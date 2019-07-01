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Otomobilin lastiğini patlatıp, ön koltuktaki para dolu çantayı çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı. Kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiden 2'si, gözaltına alındı. Ele geçirilen çantanın içinde 12 bin euro kaldığı belirlendi. Seyhan'a bağlı Ulucamii Mahallesi 25001 Sokak'ta, iş insanı G.E., Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bankadan çektiği 22 bin euro dolu çantayı otomobilinin ön koltuğuna koydu. G.E., daha sonra otomobiliyle caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, G.E.'yi durdurup, "Otomobilinizin lastiği patlak" dedi. G.E., lastiğe bakmak için durdurduğu aracından inerken, onu uyaran kişi de ön koltuktaki içinde para olan çantayı alıp, kaçtı. G.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, çantanın çalınmasıyla ilgili 3 kişiyi belirledi. Hürriyet Mahallesi'ne kaçtığı saptanan şüphelilerden 2'si, kovalamaca sonucu yakalandı. İçinde 12 bin euro kaldığı belirlenen çanta da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyete götürülürken, kaçan 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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