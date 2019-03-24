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Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan otomobilin lastik içlerine şambrellere zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Mart günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine 07 plakalı bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan otomobilin lastik içlerine şambrellere zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Mart günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine 07 plakalı bir otomobilin durdurulduğu belirtildi. Otomobilde, narkotik madde arama köpeği ’REXO’ ile birlikte yapılan detaylı aramada; lastik içlerine şambrellere zulalanmış toplam 10 kilo 250 gram sıvı eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak R.U. ve D.İ. isimli 2 şüpheli, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

Otomobilin lastik içlerine gizlenen 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi

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