HABER

Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI’nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D. (15), hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma günü, Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi. K.B. (27) yönetimindeki otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.D.'ye çarptı. Metrelerce savrulup yere düşen E.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil sürücü K.B. tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen E.D., tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecekDurakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek
İstanbul'a Kasım ayında kar geliyorİstanbul'a Kasım ayında kar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.