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Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

ISPARTA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Bahçelievler Mahallesi 3033 Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Bir torbaya konulan yılanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

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