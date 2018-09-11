HABER

Otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulamaları sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili şehir girişine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekle arama yapan polis, aracın motor bölümünde eldiven içine konulduktan sonra çuvallara yerleştirilen 136 paket halinde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildiOtomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildiOtomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildiOtomobilin motor bölümüne saklanan 18 kilo eroin ele geçirildi

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandıCezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
Oğlu balkondan düşünce pencereden atlayan anne: Yanında uykuya dalmışımOğlu balkondan düşünce pencereden atlayan anne: Yanında uykuya dalmışım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.