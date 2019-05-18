Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, aracın çekiciyle tamirhaneye götürülüp sökülmesiyle kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi 5071 Sokak'ta park halindeki 80 AAN 800 plakalı otomobiline bineceği sırada motor kısmından gelen sesleri fark eden sürücü, sıkışan kediyi kurtarmaya çalıştı.
Sürücü ve çevredekiler, kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durum itfaiyeye bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin çabası da yeterli olmayınca otomobil, çekiciye yüklenerek oto tamirhanesine götürüldü.
Kedi, aracın bazı parçalarının sökülmesiyle kurtarıldı.
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