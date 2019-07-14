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Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selvilitepe Mahallesi Sınır Sokak'ta, yavru kedi, yol kenarında park halindeki 35 AAD 279 plakalı otomobilin motor kısmına girdi. Aracına binmek için gelen İsmet Kaya, motor bölümünden gelen yavru kedi sesini fark etti. Bir süre mahsur kalan kediyi çıkarmak için mücadele eden Kaya, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla kediyi kurtardı. Kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı. Araç sahibi Kaya, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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