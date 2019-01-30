Otomobilin motor kayışı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta Kaymakkapı Meydanı’nda soğuk hava nedeniyle ısınmak için ekmek dağıtan kamyonetin motor kısmına girdikten sonra kayışın arasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kedi, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Olay bugün saat 08.30 sıralarında Kaymakkapı Meydanı’nda meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle üşüyen kedi, dönercilere ekmek dağıtmak üzere çalışır vaziyette bırakılan kamyonetin motor kısmına girdi. Ekmek dağıtan işçinin aracına geldiğinde motor kısmından ses geldiğini fark etmesi üzerine yapılan kontrolde, bir kedinin aracın motor kısmındaki kayış arasına sıkıştığı tespit edildi. Durumun Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu ayakları kayış kısmına sıkışan kediyi kısa sürede kurtardı.

Yaralandığı tespit edilen kedi için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de seferber oldu.

Kurtarıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kedi daha sonra Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

