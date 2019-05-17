Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren, engerek cinsi yılan, itfaiye görevlilerince çıkarıldı.

Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan Bayram Özdemir, saat 08.00 sıralarında, 48 AAD 523 plakalı otomobiline bindi. Motor bölümünden gelen sesi dinleyen Özdemir, yılan olduğunu fark etti. Motor bölümünü açan Özdemir, hava filtresine giren yılanı çıkarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Bunun üzerine Özdemir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, özel aparatı olan çubukla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Zarar görmemesine dikkat edilen yılan, doğaya bırakıldı. Yılanın, zehirli engerek türü olduğu belirtildi.

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