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Otomobilin motor ve hoparlöründen uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde polisin kovalamaca sonucu  durdurduğu otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı.

TAVŞANLI(Kütahya),(DHA) - KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilin motor ve hoparlöründen 120 gram uyuşturucu çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa’dan Tavşanlı’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçta kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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