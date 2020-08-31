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Otomobilin motor ve teyp bölümünden kaçak cep telefonu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilin motor ve teyp bölümünden piyasa değeri 70 bin lira olan 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 karayolu uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Adana’da bir otomobilin motor ve teyp bölümünden piyasa değeri 70 bin lira olan 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 karayolu uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı detaylı aramada, aracın teyp ve motor bölümüne gizlenmiş piyasaya değeri 70 bin lira olan 27 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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