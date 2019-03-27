HABER

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Konya’da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli miyavlayan kedi polisi harekete geçirdi.

Konya’da park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli miyavlayan kedi polisi harekete geçirdi. Kedi motor kısmından bir süre sonra kendiliğinden çıkarken, park halindeki otomobil 3 farklı yakalaması olduğu gerekçesiyle çekiciyle otoparka çekildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde bir aracın motor kısmından bir kedinin miyavlama sesinin geldiği duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 42 BU 538 plakalı aracın motor kısmında gördükleri kediyi çıkarmak için uzun süre çabaladı. Kediyi çıkarmayı başaramayan polis, durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada küçük bir çocuk aracın altına girerek kediyi çıkarmaya çalıştı, ancak kedi kendiliğinden bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı.
Kediyi kurtarmak için uğraşan polis ekipleri, aynı zamanda park halindeki otomobilin plakasını sorgulayarak inceleme yaptı. Üç farklı konudan yakalaması bulunan otomobilin sahibine ulaşamayan polis ekipleri, çağırdıkları çekiciyle otomobili otoparka çektirdi.

“Tam bir haftadır mahallenin belası”
Kedinin sürekli araçların altına girdiğini ve 1 haftadır mahalle halkını uğraştırdığını söyleyen bir mahalleli ise, “Tam üç gündür itfaiyeyi arıyoruz, çıkarıyoruz cırmalıyor geri kaçıyor. Bu kedi Sille yolundan arabanın altına buraya geldi. Biz getirdik arabanın altına girmiş burada çıktı. 1 haftadır yıldık yahu. Sabahleyin ben çok uğraştım, çıkmıyor vahşi. Beceremedik şimdi çekiciyi görünce tamam geldiler herhalde dedim. Tam bir haftadır mahallenin belası” ifadelerini kullandı.

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi

Otomobilin motoruna giren kedi, yakalanması bulunan otomobili ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.