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Otomobilin motoruna giren kediyi çocukların uyarısı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin motoruna giren kedi yavrusunu gören çocuklar, araç sahibini uyarmak için camına "Motor içinde kedi var, motoru çalıştırma" notu bıraktı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, çocukların, sahibine ulaşamadıkları sürücüye not bırakmasıyla kurtarıldı.

Cami Orta Mahallesi Balhatun Cami yakınlarında Kur'an kursuna giden çocuklar bir otomobilin motor kısmına kedi yavrusu girdiğini fark etti. Bir süre araç sahibine ulaşmayı deneyen çocuklar, bunu başaramayınca otomobilin camına "Motor içerisinde bir kedi var. Motoru çalıştırma lütfen.” yazılı not yapıştırdı.

Çevredeki vatandaşların da Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin telefonla ulaştığı araç sahibi otomobilin yanına gelerek motor kaputunu kaldırdı.

Motor bölümüne girdiği görülen kedi, bulunduğu yerden çıkartıldı.

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Sivas Suşehri

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