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Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

Isparta'da itfaiye ekipleri otomobilin motoruna giren yılanı bir saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı

Isparta’da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Acer'e ait 26 BJ 749 plakalı park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kriko ve yılan yakalama aparatı kullanarak bir saat süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

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Bahçelievler ısparta itfaiye otomobil yılan

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