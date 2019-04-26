HABER

Otomobilin motoruna gizlenmiş 11 kilogram eroin yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 11 kilogram 398 gram eroin ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 11 kilogram 398 gram eroin ele geçirdi.
Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobil, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, aracın motor bloğuna tepki göstermesi üzerine motorun sökülmesine karar verildi. Aramada, motor bloğunu oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenmiş 33 paket tespit edildi. Yapılan analizde eroin olduğu anlaşılan 2 milyon 280 bin lira değerindeki 11 kilogram 398 gram uyuşturucuya el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu otomobil sürücüsü, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Aracın narkotik köpeği ile aranması
-Uyuşturucunun araçtan çıkarılması

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 4. Aile Forumu'na katıldıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 4. Aile Forumu'na katıldı
Almanya’da Türk düğün konvoyuna şaşırtan tepkiAlmanya’da Türk düğün konvoyuna şaşırtan tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar taşında karekod uygulaması

Mezar taşında karekod uygulaması

Yumurta Müzesi görenleri şaşırtıyor! '19 bin yumurta kabuğu kullanıldı'

Türkiye'de tek! Cam fanusla korunuyor

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.