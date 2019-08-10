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Otomobilin motorunda 5 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Onix"in otomobile tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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