Otomobilin motorunda 5 kilogram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Onix"in otomobile tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

