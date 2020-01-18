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  4. Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çerkezköy'de oturan Gökhan Torun, otomobiliyle hareket halindeyken motor kısmından ses geldiğini duyunca park etti. Otomobilin motor kısmını açan Torun, kedinin sıkıştığını görünce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardım ettiği Torun, kediyi kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Gelen itfaiye erleri, motor ile tekerlek arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, itfaiye ekiplerince Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aracının motor kısmına kedi sıkışan Gökhan Torun, Evinden çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ancak kedi sesi duymadığını belirterek, "Cezaevi kavşağına kırmızı ışıklarda durunca kedi sesi geldiğini fark ettim. Artık motordan mı düştü burada kırmızı ışıkta durunca mı girdi bilmiyorum. Sesi duyduğumda aracı durdurdum. Aracı durduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlarda hemen geldi. Kısa süren çalışma sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kediyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

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