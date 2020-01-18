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  4. Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çerkezköy'de yaşayan Gökhan Torun, otomobiliyle seyir halindeyken motor kısmından kendi sesleri geldiği duyunca aracını durdurdu. Motor kısmını açan Torun, bir kedinin sıkıştığını görünce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği Torun, kediyi kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Aracın motor ile tekerlek arasına sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük çaba harcadı. Yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, itfaiye ekipleri tarafından Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aracının motor kısmına kedi sıkışan Gökhan Torun, Evinden çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ancak kedi sesi duymadığını belirterek, "Cezaevi kavşağına kırmızı ışıklarda durunca kedi sesi geldiğini fark ettim. Artık motordan mı düştü burada kırmızı ışıkta durunca mı girdi bilmiyorum. Sesi duyduğumda aracı durdurdum. Aracı durduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlarda hemen geldi. Kısa süren çalışma sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kediyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

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