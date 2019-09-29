HABER

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde, 2 kilo 550 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Ekip, takibe aldığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki Serhat A. ve Kaan U. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' kriziEfeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Motor uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte İstanbul’un deprem araştırması…

İşte İstanbul’un deprem araştırması…

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.