HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

16.11.2020 01:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavgaMasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulunduKocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdıKöpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı
1/

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...

Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Henüz 13 yaşında! Arkadaşını çekiçle öldürdü: Sebebi ortaya çıktı

Henüz 13 yaşında! Arkadaşını çekiçle öldürdü: Sebebi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Ankara'da polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca

Ankara'da polisle şüpheli arasında 30 kilometrelik kovalamaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

Erdoğan'dan yanan tarihi camiyle ilgili açıklama

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den 'kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun' uyarısı

Bir il için kritik uyarı: Uzak durun

Gaziantep’te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

Aracıyla kanalizasyon çukuruna düştü!

Adana'da kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Tekerlekli sandalyesi metrelerce uzağa savruldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.