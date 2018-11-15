Otomobilin motosiklete çarpma anı görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçenin Çıksorut Mahallesi'nde 4 Ekim'de plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda giden Suriye uyruklu Akıl Ashour'un kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücü Ashour ve motosikletteki Nahsen Bozkurt yaralandı.

112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Bozkurt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin kaldırımda seyir halindeki motosiklete çarpması yer alıyor.

