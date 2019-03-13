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Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası çevredekilerin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Orhan D.’nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan Suriye uyruklu Hemude S.’nin kullandığı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki sürücü fırlayarak yolun ortasına düştü. Kazada her iki sürücü de yaralanırken çevredeki vatandaşların rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Hemude S.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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