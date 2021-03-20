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Otomobilin motosiklete çarptığı kazada can pazarı

20.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kemer ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün duran kalbi sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün duran kalbi sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırıldı. Kazada refüje çıkan araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralı kadın araç içinde ’Çok korkuyorum’ diye gözyaşı döktü.

Kaza, Kemer ilçesi D-400 karayolunun Göynük Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Orhan Tolga E.’nin kullandığı hafif ticari araç, 26 yaşındaki Süleyman T.’nin kullandığı 07 AFZ 269 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Süleyman T. aracın çarpmasıyla ağır yaralanırken, refüje çıkan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazadan kısa süre sonra gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kalbinin durduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü Süleyman T.’ye kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Kemer Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale ile Süleyman T. uyutularak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü karakola götürülürken, hafif ticari araçta bulunan 2 kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Arka koltukta oturan 40 yaşlarındaki kadın ambulansla Kemer ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılırken ön koltuktaki genç kadın olayın şoku ile “Çok korkuyorum” diye gözyaşı döktü. Gözlerinde cam kırıklarının bulunduğunu söyleyen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Süleyman T.’nin ilk kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi Acil Servis kapısına gelen annesi Aynur T. ve babası Nafi T. endişe içinde oğullarından gelecek güzel bir haber bekledi. Anne babanın gözyaşları içindeki bekleyişleri, yaralının sevk edilmek üzere ambulansa bindirildiği sırada “Oğlum” diyen feryatlara dönüştü.

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